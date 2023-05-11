الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة كفر الشيخ يحصدون لقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع الدلتا والساحل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت جامعة كفر الشيخ في الملتقى القمي التاسع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة "طلاب مبتكرون ومخترعون" بجامعة الفيوم.

وأعلن الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز الطالب محمد رفعت عبدالعال، كلية الطب البيطري، والطالبة هدى عبدالرازق عبدالحميد بكلية التجارة، لحصولهم على لقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع "الدلتا والساحل" دعمًا لطاقات ذوي الهمم من الشباب في الملتقى القمي الثاني  لسفراء النوايا الحسنة "طلاب مبتكرون ومخترعون"، وذلك بعد إعلان نتيجة لجنة تحكيم الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة. 

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، التهنئة للطلاب الذين شاركوا في الملتقى وحصولهم على لقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع الدلتا والساحل.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من عقد الملتقيات العمل على تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بين الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات، وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي وتحمل الضغوط وتنظيم الوقت.

من جانبه هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، الطلاب الفائزين، وأكد أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم. 

ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي ومشرف الوفد، والدكتور أحمد قايد مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

الدلتا جامعة كفر الشيخ طلاب النوايا الحسنة الساحل

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