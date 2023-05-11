الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. طفرة نوعية في قريتي الدكة وأبو هور بنصر النوبة

حياة كريمة
حياة كريمة

طفرة نوعية كبيرة حققها المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرى أسوان ومن بينهم قريتي الدكة وأبو هور بنصر النوبة، وهو الذي يعكس اهتمام الدولة بالريف المصرى والارتقاء بالخدمات وتقديمها بجودة عالية، وتنفيذ مشروعات أخرى مستقبلية تحقق القيمة المضافة للمناطق غير المستغلة، وتطوير البنية التحتية من أجل حياة أمنة للمواطنين ومد القريتين بخدمات كثيرة من أجل تسهيل الأمور الحياتية علي الأهالي بعد معاناة دامت سنوات.

قال عبدالمنعم خلف، أحد الأهالي، إن الفرحة عمت قرى مركز نصر النوبة بعد دخول المبادرة الرئاسية إليها حيث بدأت المبادرة بتجديد القرية على أجمل وجه بعد أن كنا نعاني من نقص الخدمات والتهميش لفترات طويلة من الحرمان والمنازل المتهالكة، لكن الأن الوضع تغير بنسبة 100% بعد مبادرة حياة كريمة.

 أضاف عزت غالب أن المبادرة غيرت واقع الدكة وأبو هور بمركز نصر النوبة بعد أن كانت معدومة الخدمات، لكن أصبحت مميزة بشكل كبير وتغير واقع الأهالي إلى الأحسن وسط فرحة عارمة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية.

تابع "كانت النوبة تعاني من تهالك البنية التحتية وعدم توافر خدمات التي كنا نحتاجها في توفير احتياجاتنا لمصالحنا الحكومية وكنا نقطع مسافات كبيرة للمركز، وأيضًا توفرت الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية سواء للحالات الطارئة أو المرضية الأخرى ومركز تكنولوجي ومكاتب بريد ومراكز شباب. 

 نسب إنجازات حياة كريمة في أبو هور والدكة

إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور ومراكز الشباب بنسب 100%، ومشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بالدكة بنسبة 98%، أما مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95%، وشملت مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحى بأبو هور وتوابعها بنسب 90 %.

حياة كريمة

elaosboa05874
elaosboa05874
اهتمام الدولة المصرية الدولة المصرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأكثر قراءة

" موهبتي وابداعاتي".. "تعليم الوادى الجديد" يطلق مسابقة جديدة لاكتشاف المواهب

رئيس مدينة سيوة يتابع خطة مكافحة سوسة النخيل الحمراء

سحب الرخصة وغرامة.. تفاصيل قرار محافظ الفيوم لمواجهة المتلاعبين بتعريفة الركوب

الأرصاد: تراجع ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

"ملوك اللعبة".. كيف استقبل رواد السوشيال فوز مصر ببطولة العالم للإسكواش؟

"سابوك في البيت".. مسلم يحتل صدارة "ترند يوتيوب" خلال 5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة