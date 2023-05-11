"حياة كريمة".. طفرة نوعية في قريتي الدكة وأبو هور بنصر النوبة

طفرة نوعية كبيرة حققها المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرى أسوان ومن بينهم قريتي الدكة وأبو هور بنصر النوبة، وهو الذي يعكس اهتمام الدولة بالريف المصرى والارتقاء بالخدمات وتقديمها بجودة عالية، وتنفيذ مشروعات أخرى مستقبلية تحقق القيمة المضافة للمناطق غير المستغلة، وتطوير البنية التحتية من أجل حياة أمنة للمواطنين ومد القريتين بخدمات كثيرة من أجل تسهيل الأمور الحياتية علي الأهالي بعد معاناة دامت سنوات.

قال عبدالمنعم خلف، أحد الأهالي، إن الفرحة عمت قرى مركز نصر النوبة بعد دخول المبادرة الرئاسية إليها حيث بدأت المبادرة بتجديد القرية على أجمل وجه بعد أن كنا نعاني من نقص الخدمات والتهميش لفترات طويلة من الحرمان والمنازل المتهالكة، لكن الأن الوضع تغير بنسبة 100% بعد مبادرة حياة كريمة.

أضاف عزت غالب أن المبادرة غيرت واقع الدكة وأبو هور بمركز نصر النوبة بعد أن كانت معدومة الخدمات، لكن أصبحت مميزة بشكل كبير وتغير واقع الأهالي إلى الأحسن وسط فرحة عارمة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية.

تابع "كانت النوبة تعاني من تهالك البنية التحتية وعدم توافر خدمات التي كنا نحتاجها في توفير احتياجاتنا لمصالحنا الحكومية وكنا نقطع مسافات كبيرة للمركز، وأيضًا توفرت الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية سواء للحالات الطارئة أو المرضية الأخرى ومركز تكنولوجي ومكاتب بريد ومراكز شباب.

نسب إنجازات حياة كريمة في أبو هور والدكة

إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور ومراكز الشباب بنسب 100%، ومشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بالدكة بنسبة 98%، أما مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95%، وشملت مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحى بأبو هور وتوابعها بنسب 90 %.

حياة كريمة