لأول مرة.. "صحة بني سويف" إجراء عملية زراعة للرباط الصليبي الأمامي للركبة

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الخميس، إجراء عملية زراعة للرباط الصليبي الأمامي للركبة مع تهذيب وخياطة للغضروف الهلالي الداخلي، والتي تعد الأولى من نوعها بمستشفى الفشن المركزي.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الفريق الطبي، حيث أجريت العملية بمنظار العظام تحت إشراف الدكتور جون جمال مدير مستشفى الفشن المركزى، والفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد أبو سيف استشارى العظام، الدكتور محمد الجيتاوى تخدير، وأسماء أحمد رئيسة التمريض، ونعمة شلقامى وشيماء فنية التخدير.

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