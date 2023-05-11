بابا الفاتيكان يهدى البابا تواضروس جزءًا من رفات القديسة كاترين

أهدى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عقب لقائهما اليوم الخميس، جزءًا من رفات الشهيدة كاترين شهيدة الإسكندرية، ومجموعة كتب لقداسته.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقداه صباح اليوم بحضور وفدي الكنيستين.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أهدى خلال الاجتماع ذاته، بابا الفاتيكان أجزاءً من ملابس الـ21 شهيدًا الأقباط الذين استشهدوا في ليبيا، وقطعة رسم عليها أيقونة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر.