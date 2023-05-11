الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تصديري الصناعات الهندسية" يستعرض خدماته مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

صادرات
صادرات

شاركت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في لقاء مشترك مع لجنة الصناعة والمناطق الصناعية ولجنة التصدير ولجنة الاستثمار والتمويل في جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، للحديث عن الخدمات التي يقدمها المجلس.

وقال المجلس التصديري، في بيان له اليوم، إن اللقاء استعرض الخدمات المختلفة التي يتيحها المجلس التصديري ومنها دعم الشركات المصرية للتصدير ومنح التدريب اللازم للشركات للتصدير بجانب مساعدة المصدرين في الاشتراك بالمعارض الخارجية.
وتوجهت مي حملي بالشكر لجمعية رجال الأعمال في الاسكندرية على اللقاء المشترك والذي شهد مشاركة موسعة من أعضاء الجمعية والشركات الهندسية المختلفة.

وأوضحت أن الهدف من اللقاء تعريف المجتمع السكندري والشركات الهندسية هناك بالخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس.

 

استثمار أعمال الاسكندرية التصديري للصناعات التصديري التنفيذي

الأكثر قراءة

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

"الداخلية" توجه قافلة إنسانية وطبية بالبحيرة والشرقية

"التجارة الداخلية": مدينة الذهب للصناع فقط ولن ننقل الصاغة إليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى