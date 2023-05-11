"تصديري الصناعات الهندسية" يستعرض خدماته مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

شاركت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في لقاء مشترك مع لجنة الصناعة والمناطق الصناعية ولجنة التصدير ولجنة الاستثمار والتمويل في جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، للحديث عن الخدمات التي يقدمها المجلس.

وقال المجلس التصديري، في بيان له اليوم، إن اللقاء استعرض الخدمات المختلفة التي يتيحها المجلس التصديري ومنها دعم الشركات المصرية للتصدير ومنح التدريب اللازم للشركات للتصدير بجانب مساعدة المصدرين في الاشتراك بالمعارض الخارجية.

وتوجهت مي حملي بالشكر لجمعية رجال الأعمال في الاسكندرية على اللقاء المشترك والذي شهد مشاركة موسعة من أعضاء الجمعية والشركات الهندسية المختلفة.

وأوضحت أن الهدف من اللقاء تعريف المجتمع السكندري والشركات الهندسية هناك بالخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس.