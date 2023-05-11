الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: يجب بذل جهود كبيرة لفتح المسارات المغلقة لحل مشكلاتنا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك وعيًا كاملًا بقائمة المشكلات التي تواجهنا وقائمة الحلول المتاحة لحلها، ولكن تظل هناك مسارات مغلقة بين المشكلة والحل.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم": "لما بنفكر كتير في مشاكلنا بنلاقي ظاهرة غريبة بنلاحظها في مصر بشكل أكبر، وراجعوا مشاكلنا حتى الصغيرة والكبيرة هتلاقي في تصور كامل عن المشكلة وأسبابها وتصور كامل عن الحل".

وتابع: "طب طالما الحكاية سهلة وعارف المشكلة والحل، ليه المسار مغلق بين المشكلة والحل، الغلط هنا فين دي حاجة تجنن العاقل، وخاصة في المشكلة الاقتصادية وتأثيراتها زي مسألة شح النقد الأجنبي، والذي أثر على استيراد السلع فأصبح هناك ندرة في العرض، فزاد الطلب وهكذا، لماذا لا تتحقق رؤى الحل؟".

وأشار إلى ضرورة بذل جهد كبير لفتح المسارات المغلقة لحل المشكلات، والذي تسعى إليه الحكومة في ملف ارتفاع أسعار الذهب.

الذهب أسعار الذهب الباز المشكلات سياسية المسارات المفتوحة مش حسبة برما

الأكثر قراءة

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

"التجارة الداخلية": مدينة الذهب للصناع فقط ولن ننقل الصاغة إليها

أسوان تستلم 82 ألف طن قمح من المزارعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى