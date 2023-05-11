محمد الباز: يجب بذل جهود كبيرة لفتح المسارات المغلقة لحل مشكلاتنا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك وعيًا كاملًا بقائمة المشكلات التي تواجهنا وقائمة الحلول المتاحة لحلها، ولكن تظل هناك مسارات مغلقة بين المشكلة والحل.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم": "لما بنفكر كتير في مشاكلنا بنلاقي ظاهرة غريبة بنلاحظها في مصر بشكل أكبر، وراجعوا مشاكلنا حتى الصغيرة والكبيرة هتلاقي في تصور كامل عن المشكلة وأسبابها وتصور كامل عن الحل".

وتابع: "طب طالما الحكاية سهلة وعارف المشكلة والحل، ليه المسار مغلق بين المشكلة والحل، الغلط هنا فين دي حاجة تجنن العاقل، وخاصة في المشكلة الاقتصادية وتأثيراتها زي مسألة شح النقد الأجنبي، والذي أثر على استيراد السلع فأصبح هناك ندرة في العرض، فزاد الطلب وهكذا، لماذا لا تتحقق رؤى الحل؟".

وأشار إلى ضرورة بذل جهد كبير لفتح المسارات المغلقة لحل المشكلات، والذي تسعى إليه الحكومة في ملف ارتفاع أسعار الذهب.