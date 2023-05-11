الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 264 مكمورة فحم مخالفة بـ5 مراكز في الدقهلية

مكامير الفحم
مكامير الفحم

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين واستراداد الأراضي التي أقيمت عليها، وذلك بإشراف الإدارة العامة للبيئة، ومتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الادارة وبالتنسيق مع مديرية امن الدقهلية ومديريتي الزراعة والري بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 

وأوضح " مختار"، أن الحملات التي تم تنفيذها علي مدار يومين اسفرت عن إزالة 264 مكموره بمراكز بلقاس والسنبلاوين والمنصورة واجا وميت غمر علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة واملاك الري والصرف في جسور الترع والمصارف بنطاق القري المراكز المشار اليها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 ولفت إلى تنفيذ اعمال الازالة للمكامير المشار اليها بمشاركة لجنه ضمت رئاسة الوحدات المحلية للمركز المذكورة وجهاز شئون البيئة  ومندوبي شرطة البيئة وشرطة المسطحات وممثلي مديريتي الزراعة والري. 

وأكد "مختار" على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االمشار اليها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العمل فيما يتعلق بالمشروعات المقرر تنفيذها في اطار الدعم الاضافي للخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة،للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد قامت لجنه مشتركة من ادارتي المشروعات والتخطيط والمتابعة بالمحافظة ضمت في عضويتها المهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات والمهندسة ايمان حسن مدير التخطيط والمتابعة والمهندس بغدادي طلعت بادارة المشروعات بمتابعة تنفيذ اعمال مشروعات الدعم الاضافي بمركز ومدينة بلقاس وذلك بمرافقة المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، حيث يجري تنفيذ مشروع كورنيش بلقاس بطول 800 متر طولي.

 كما تجري اعمال رصف عدد 3 شوارع داخل المدينة شملت شوارع منطقة خلف المركز بطول 350 متر طولي ومنطقة مجمع مراد المسيري وشارع 10 بعزبة جاد بطول 250 متر طولي،  هذا واستهدفت زيارة اللجنة "تنفيذ تكليفات السيد محافظ الدقهلية" للتأكد من تنفيذ الاعمال وفقا للمقايسات والمواصفات المطلوبة والوقوف علي معدلات التنفيذ والعمل علي تذليل العقبات في كافة الخطوات التي تتم للانتهاء من كل المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعه دخولها الخدمة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين.. 

مكامير الفحم
مكامير الفحم
مكامير الفحم
مكامير الفحم
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة مكبرة بيئة

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