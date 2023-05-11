الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يسلم كراسى متحركة ومساعدات لـ70 حالة إنسانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

سلم اليوم، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لأكثر من (70) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أهالي وأبناء المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.

يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات "رد الجميل"، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والقوى العاملة.


وخلال اللقاء أكد المحافظ حرصه على تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية للاستماع إلى شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أننا مستمرون في التواصل الدائم والمباشر مع الفئات الأولى بالرعاية لتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأكثر استحقاقًا وذوى الحالات المرضية وتلبية مطالبهم وتقديم خدمات متميزة لهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.


هذا وأجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، ووجه وكيل وزارة الصحة بتحويل (21) حالة مريضة يعانون من ظروف صحية صعبة إلى مستشفيات الجامعة، الرمد، المخ والأعصاب بشبين الكوم، مستشفى سرس الليان لتوقيع الكشوفات الطبية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة، ومنهم 3 حالات، تعاني الأولي من مرض جلدي مزمن وداء الفيل، والثانية تعاني بالآلام بالمعدة، والثالثة تعاني بأورام بالثدي، وحالة أخري تعاني من انسداد بشرايين القدم، وكذا حالة تعاني من وجود مياه بيضاء على العين، كما تم تحويل عدد من الحالات المرضية إلى مستشفى التأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة.


فيما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ(8) حالات إنسانية بمراكز شبين الكوم وأشمون وتلا ومنوف، كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال (6) حالات يلتمسون إضافة المواليد على البطاقة التموينية الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة، كما كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ(9) حالات مستحقة، وخلال اللقاء، أمر المحافظ ببحث إمكانية توفير تروسيكل لشاب من ناحية شنوفه يبلغ من العمر 35 عامًا، متزوج ويعول 2 من الأبناء، ويعاني من التهاب الحبل الشوكي لتوفير مصدر رزق ثابت يعينه على متطلبات الحياة المعيشية، كما كلف المحافظ هاتفيًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ببحث إمكانية توفير كشك لشاب يعاني والده من فشل كلوي مزمن.
ومن أبرز الحالات الإنسانية، مواطنة من مركز أشمون تبلغ من العمر 35 عامًا، متزوجة وتعول 3 أبناء من ذوي الهمم، وأرملة تبلغ من العمر 37 عامًا تعول 2 من الأبناء أحدهما يعاني بتأخر في النمو، ومسن من ناحية جنزور متزوج ويعاني بمرض فشل كلوي مزمن، ومواطن من مركز شبين الكوم يبلغ من العمر 49 عامًا يعاني بمرض الصدفية المزمنة، ومسن من مدينة سرس الليان متزوج ويعول 2 من الأبناء ويعاني ببتر بالقدم اليسرى، ومواطنة من ناحية مليج مركز شبين الكوم متزوجة وتعول 3 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواطنة من ناحية أشمون تبلغ من العمر 30 عامًا متزوجة وتعول طفلين أحدهما مريض بعيوب خلقية، وأرملة مسنة من ناحية تلا تعول طفلًا من ذوي الهمم، ومواطن من ناحية طنبدى بمركز شبين الكوم متزوج ويعول طفلين مرضا بأنيميا البحر المتوسط، وشاب من الحي القبلي أعزب ويعاني بإعاقة ذهنية.

أسر الأولى بالرعاية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبناء المحافظة ؤسسات المجتمع المدني البحر المتوسط التضامن الاجتماعي الاولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة إنجليزية

"القوى العاملة" تنهي مشكلة ورثة مواطنين مصريين مع "التأمينات الإيطالية"

جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى