الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد وحدات المعمل المركزي للتحاليل الدقيقة والنانوتكنولوجي

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه في ظل تداعيات تدويل التعليم واقتصاد المعرفة، أصبحت الجامعات في تحد كبير للظهور في جميع التصنيفات العالمية المرموقة، وتطوير بنيتها التحتية لخدمة الباحثين وحثهم على النشر الدولي، وتعميق وتضاعف فاعليتها وتعاونها مع الجامعات المصرية، الأمر الذي فرض عليها وضع رؤية استراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتميزها العلمي من خلال تطوير معاملها بشكل سنوي وحصر كافة أجهزتها العلمية لخدمة الباحثين والعملية البحثية.  

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة ، اليوم وحدات المعمل المركزي للتحاليل الدقيقة والنانوتكنولوجي بالحرم الجامعي للوقوف على الموقف الحالي لأجهزة المعمل، ومدي الخدمات التي يمكن أن تقدمها لمختلف الباحثين في التخصصات العلمية الهامة كالنانوتكنولوجي والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والآثار، وعلوم المواد بالإضافة إلي علوم البيولوجي، ودراسة الكائنات الدقيقة كالفيروسات والبكتريا، وخلايا الأنسجة، لخدمة الباحثين في الكليات العلمية والمراكز البحثية، والمجتمع الصناعي.  

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور حمدي فرغل، مدير المعمل المركزي، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة والأخصائيين بالمعمل.  

واستمع رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية لشرح مفصل عن وحدات المعمل وما تضمه من وحدة الميكروسكوب الإلكتروني النافذ ونسب التكبير له كوسيلة تحليلية أساسية فائقة الدقة في العديد من العلوم البيولوجية بفروعها المختلفة، وأبحاث السرطان، كما تفقد وحدة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، والذي يستخدم في تصوير العينات البيولوجية وغير البيولوجية، والمزود بوحدة تحليل العناصر وأجهزة مكملة لتبخير الأغشية الدقيقة من الذهب والكربون، وتجفيف العينات المعدة للفحص، وكذلك وحدة حيود الأشعة السينية التي تحتوي علي جهاز للأشعة السينية لتحليل الصخور والمعادن والمواد الكيميائية وتحديد التركيب المعدني والبلوري للمواد.  

ووجه رئيس الجامعة بإطلاق موقع إلكتروني للمعمل المركزي للتواصل مع الباحثين، والتعريف بما يمتلكه المعمل من قدرات تخدم الباحثين، وتوفير حصر شامل لكافة الأجهزة العلمية والمقومات التي تمتلكها المعامل الجامعية بكافة الكليات على نفس الموقع، ووضع رؤية استراتيجية سنوية لتعزيز تجهيزات المعمل واستطلاع رأي الباحثين والمجتمع الصناعي بالإقليم واحتياجاتهم التقنية والعلمية.

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جامعة المنيا المعمل المركزي التحاليل الدقيقة والنانوتكنولوجي الدكتور حمدي فرغل مدير المعمل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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