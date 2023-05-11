الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لقسم طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمي الأول لقسم طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفي قنا العام، وذلك بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور عبد الرحيم حسين رئيس قسم الاطفال بمستشفي قنا العام، والدكتورة مروة عبد الله مغربي رئيس المؤتمر وعدد من أطباء وطبيبات الأطفال بمستشفيات المحافظة. 

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بحضور المؤتمر العلمي الأول لقسم الأطفال بمستشفي قنا العام، والذي يهدف الي نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية لشباب الأطباء  والتعرف علي أحدث التقنيات وأخر ما توصل له العلم في مجال طب الأطفال.

ووجه الشكر للدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وجميع الاطقم الطبية بالمستشفى على جهودهم الكبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال كلمته قدم الدكتور راجى تاوضروس الشكر لمحافظ قنا على الدعم الذى يقدمه من أجل تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمستشفيات والوحدات الصحية.

كما قام بسرد تاريخ بداية طب الأطفال ، ومراحل التطور وصولا إلي وقتنا الحالي ، مشيرا إلي أن تطوير طب الأطفال وحديثي الولادة أحد الأولويات، حيث يجري إنشاء قسم عناية مركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزي بسعة ٢٦ سرير ، فضلا عن تجهيز مركز حضانات بإستراحة مستشفي الصدر بسعة ٢٠ حضانة ، بهدف الوصول إلي مستوي مميز من الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأوضحت الدكتورة مروة مغربي، أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار  السعي نحو تطوير وتنمية قدرات شباب أطباء الأطفال علميا وإكلينيكيا، ونقل الخبرات إليهم، واستعراض أهم و أحدث ما توصلت إليه العلوم على مستوى العالم في مجال طب الأطفال مما يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين كبار الأطباء وشباب الأطباء.

اشرف الداودي اكاديمية افتتاحية الأكاديمي الافتتاح

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