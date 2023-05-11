الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يغيير موعد المران الختامى للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض المران الختامي غدًا الجمعة في الخامسة مساءً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسماعيلية عقب انتهاء المران للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في  مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية سواء باستخدام أدوات الجيمانيزيوم أو بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق وأعضاء الجهاز المعاون.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على الحديث مع مخطط الأحمال أثناء أداء الفقرة التأهيلية واطمأن  منه على الحالة البدنية الخاصة باللاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

الاسماعيلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مسابقة الدوري المصري نادي الزمالك

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