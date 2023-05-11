حسين الشحات فى الأهلى لـ3 مواسم قادمة.. والحسم بعد العودة من تونس

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول، عقب مباراة الترجي التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لوضع الرتوش الأخيرة لتجديد عقده مع النادي، الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول داخل إدارة الكرة بالأهلي، عن أنه يتبقى بعض التفاصيل والرتوش الأخيرة للإعلان عن تجديد عقد اللاعب، وأن هناك اتفاقًا بين النادي و"الشحات" على تجديد العقد لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم عقد جلسة مع حسين الشحات في وقت سابق، ولم يتم عقد جلسات أخرى؛ نظرًا لضغط المباريات، مشيرًا إلى أن "الشحات" تلقى عددًا من العروض لكنه استقر على عدم الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن حسين الشحات حصل على وعد من مسئولي الأهلي بتوفير حملات إعلانية من أجل زيادة راتبه السنوي داخل النادي، بعدما أصبح إحدى الركائز الأساسية بالفريق في تشكيلة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.