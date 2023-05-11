الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات فى الأهلى لـ3 مواسم قادمة.. والحسم بعد العودة من تونس

حسين الشحات
حسين الشحات

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول، عقب مباراة الترجي التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لوضع الرتوش الأخيرة لتجديد عقده مع النادي، الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول داخل إدارة الكرة بالأهلي، عن أنه يتبقى بعض التفاصيل والرتوش الأخيرة للإعلان عن تجديد عقد اللاعب، وأن هناك اتفاقًا بين النادي و"الشحات" على تجديد العقد لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم عقد جلسة مع حسين الشحات في وقت سابق، ولم يتم عقد جلسات أخرى؛ نظرًا لضغط المباريات، مشيرًا إلى أن "الشحات" تلقى عددًا من العروض لكنه استقر على عدم الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن حسين الشحات حصل على وعد من مسئولي الأهلي بتوفير حملات إعلانية من أجل زيادة راتبه السنوي داخل النادي، بعدما أصبح إحدى الركائز الأساسية بالفريق في تشكيلة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

حسين الشحات الاهلى الترجي تجديد العقد محمود الخطيب

الأكثر قراءة

ختام فعاليات المُلتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتشكيل وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية

القبض على لصوص يسرقون رواد البنوك في القاهرة

على هامش اجتماعات البنك الإسلامي.. "السعيد" تشارك بحفل إطلاق منتدى القطاع الخاص

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة