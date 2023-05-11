الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة طالب بطلق خرطوش في قنا والأمن يكشف التفاصيل

طلق خرطوش
طلق خرطوش

أصيب طالب بطلق خرطوش بالكتف الأيسر والصدر داخل قرية حجازة بحري، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، والأمن يكشف غموض الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة طالب "أسامة ناصر، يبلغ من العمر 19 عامًا بطلق خرطوش في الكتف والصدر، داخل قرية حجازة بحري في قوص.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قوص برئاسة الرائد أحمد هشام، معاون أول مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين أن المتهم في إصابة الطالب يُدعى "م.ع" من قرية المخزن بدائرة المركز بسبب أن المجني عليه رفض التصالح له في قضية العاهة المرفوعة عليه.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة البداية التحقيقات التحقيق الداخل الحادثة

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