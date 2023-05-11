القبض على لص هواتف وعدادات مياه في القاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل، لقيامهم بسرقة الهواتف وعدادات المياه والدراجات النارية بالشرابية والشروق .

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"وبحوزته (هاتف محمول، مبلغ مالى "مجهولين المصدر") ، وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.