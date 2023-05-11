الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 15 تعديا على أراضي أملاك دولة ضمن الموجة 21 بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات التي بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 19 مايو تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من تنفيذ إزالات لـ15 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والقوصية على مساحة 1320 مترا مربعا مباني و4 قراريط زراعة.

وأوضح إأن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 356 حالة تعدي على مساحة 30 ألف و104 أمتار مربع مباني و1484 فدانا و21 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة، و31 حالة تعدي مباني بمساحة 3710 أمتار و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة، بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه وجه مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجدداً على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
IMG-20230511-WA0022
IMG-20230511-WA0022
IMG-20230511-WA0020
IMG-20230511-WA0020
IMG-20230511-WA0021
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