الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 555 عملية جراحية ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بالبحيرة

إجراء 555 عملية جراحية
إجراء 555 عملية جراحية

قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة خلال شهر أبريل المنقضي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار المرضى، بإجراء 555 عملية جراحية عبارة عن “42 جراحة عظام - 29 جراحة مخ و أعصاب -  371 عيون - 44 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 54 قسطرة قلبية”.

وأكد الدكتور هاني جميعة، أنه في إطار التوسع فى الخدمات المقدمة عن طريق وحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين، حيث تم تفعيل خدمه العيادات التخصصية بالإدارات الصحية بعدد 48 وحدة صحية بـ13 إدارة صحية بنطاق المحافظة، وبلغ عدد المترددين على تلك العيادات التخصصية خلال شهر أبريل 32211 مواطنًا، وتم الكشف عليهم في التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.

اساسي ئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور الخدمات الصحية المتكاملة التوسع في الخدمات التخصص

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