"الخارجية الفلسطينية": نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق أبناء شعبنا.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على شعبنا، ومواقف بعض الدول المنحازة إليه، ضوء أخضر للاستمرار فيها.

وأشارت إلى أن نتنياهو يتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد شعبنا في قطاع غزة، ويتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، على مسمع المجتمع الدولي وبصره، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة "الدفاع عن النفس"، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية.

وأعربت وزارة الخارجية البرازيلية عن "صدمتها" من القصف الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مناطق سكنية في قطاع غزة، مؤكدة تضامنها مع حكومة فلسطين وشعبها.

وشددت على التزامها بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحل الدولتين، حتى يتسنى لفلسطين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا.

وأكدت الخارجية البرازيلية مجددًا أنه لا يوجد مبرر لاستخدام العنف، خاصة ضد المدنيين، ودعت إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأعربت الحكومة البرازيلية عن تعازيها لأسر الضحايا وتضامنها مع شعبنا.