الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب ورامي صبري.. تفاصيل حفلات نجوم الغناء في الدول العربية

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء المصري لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في أكثر من دولة عربية، وذلك بموسم الصيف الذي انطلق مؤخرًا بعدد كبير من الحفلات.

ويلتقي الفنان عمرو دياب، جمهوره في حفل استثنائي يقام في دولة الكويت مساء يوم ١٨ مايو الجاري.

ويستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الكويت للمرة الثانية يوم 2 يونيو المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققه حفله الأول مارس الماضي.

ويجتمع النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد في حفل غنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 25 مايو المقبل.

وكان فؤاد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

أما أحمد سعد فقد تألق بأغنيتين خلال الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة الأولى بعنوان "يا عمري"، والثانية بعنوان "صاحب أصيل"، ضمن دراما العمل.

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