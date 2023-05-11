الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولتي تهريب عملات أجنبية ومحلية بمطار القاهرة

تهريب عملات
تهريب عملات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

كما ضبط (سيدة- مقيمة بمحافظة الفيوم) لحيازتها (مبالغ مالية) كانت مخبأة داخل حقيبتها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها للبلاد.

وبمناقشتها قررت بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها، خاصة بأحد الأشخاص متواجد حاليًا بإحدى الدول، وأنها استلمت المبلغ  من  أحد أقاربه لتسليمه له وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

شرطة ميناء القاهرة الجوي أمن المنافذ محافظة الفيوم

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