أكاديمية البحث العلمى تعلن انضمام 55 شركة جديدة لحاضنات "انطلاق"

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن احتضان ٥٥ شركة تكنولوجية ناشئة جديدة في ٨ حاضنات من باقة حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، مشيراً إلى أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، الذي تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات في 2018، يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقاً لهدف الاقتصاد المعرفي.

وأكد صقر أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية استمر العمل فى حاضنات «انطلاق» على قدم وساق بغية التنقيب عن أفضل الأفكار التي سيتم احتضانها في حاضنات "انطلاق".

كما أعرب عن سعادته بأن شبكة حاضنات برنامج «انطلاق»، والتى تصل حتى الآن إلى ٤٣ حاضنة، تغطي معظم محافظات الجمهورية للوصول للأفكار الواعدة فى مختلف ربوع مصر وخدمة أكبر قاعدة من المستفيدين.

وذكر الدكتور محمود صقر أن الـ٥٥ شركة المختارة في مجالات متنوعة، على سبيل المثال شركات فى مجال التكنولوجيا الخضراء والذكية والتي سيتم احتضانها فى حاضنة جامعة أسوان، حاضنة النيل، وحاضنة الجامعة البريطانية، وهناك أيضاً شركات فى مجال صناعة الأثاث وشركات فى مجال التكنولوجيا الحيوية والتى سيتم احتضانها فى حاضنتى جامعة حلوان للأثاث والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى انضمام شركات فى مجال صناعة النسيج والتى سيتم احتضانها فى حاضنة نسيج، ومقرها المركز الإقليمي التابع للأكاديمية فى طنطا، وشركات فى مجالات عامة والتى سيتم احتضانها فى حاضنة الجامعة اليابانية، وحاضنة جامعة سوهاج، وأيضاً شركات سيتم احتضانها فى حاضنة كابيتال التابعة للمركز القومى للبحوث.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، في البيان الصادر اليوم، أن عدد الشركات الناشئة التي تم احتضانها حتى الآن في الحاضنات التابعة للأكاديمية بلغ ٥٠٠ شركة، وقد تخرج منها بالفعل ٣٥٠ شركة.