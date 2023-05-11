محافظ بورسعيد: القيادة السياسية تؤمن بأهمية الحوار الوطني بين فئات المجتمع

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الندوة الثقافية التوعوية التي نظمها صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي ببورسعيد حول دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة وكوكبة من الصحفيين، ورجال الإعلام والشخصيات السياسية والاجتماعية.

خلال اللقاء، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي في نشر الوعي، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مشيرًا إلى إلى أهمية الوعي بالنهضة والتنمية التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية، وذلك نتيجة العمل المخلص من كل القيادات المعنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير كل سبل الراحة للمواطن ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والعمل على إعادة ترتيب الأولويات لبناء مستقبل افضل لأبناء مصر.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كل المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقًا للحديث حول التنمية التي تشهدتها المحافظة على كافة الأصعدة.

وتناول محافظ بورسعيد الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كل القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول خلال اللقاء، الحديث حول الخطة غير مسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد، ومنها النهضة الصحية والتعليمية وتطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن، ووجّه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المضنية في كل الاتجاهات، معربًا عن فخره بمجهودات الرئيس السيسي، والمشروعات العملاقة ببورسعيد التي انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان، لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، والتصدي لأي محاولات أو دعوات للتخريب أو تعطيل مسيرة التنمية خلال الوقت الحالي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمجتمع.

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