الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

جلسة محاكمة
جلسة محاكمة

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

واعترف المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعدتدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، و أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهمامشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستكمال المتهم، أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثارالدماء ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثباتها أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرةعمله حتى لا يشك فيه أحد، أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأنه أعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليه.

محكمة جنايات محاكمة صاحب كافيه النزهة

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