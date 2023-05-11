الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل عروض اليوم بمهرجان المركز الكاثوليكي وجمعية الفيلم

كيرة والجن
كيرة والجن

انتهت مساء أمس الخميس، فعاليات عرض الأفلام الخاصة بالدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، والذي عرضت أفلامه بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وذلك بتكريم العديد من الفنانين على رأسهم الفنان يحيى الفخراني والفنان محمود حميدة، ومجموعة أخرى من الفنانين.

ويستمر المهرجان حتى غد الجمعة 12 مايو، واختارت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، 5 أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية من بين 25 عملًا سينمائيًا عُرضت عرضًا تجاريًا بدور السينما، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلمًا تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعها من إنتاج عام 2022.

من جانب آخر انطلق أيضًا مهرجان جمعية الفيلم داخل دار الأوبرا المصرية في نسخته الـ49 ويعرض اليوم الخميس، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا فيلم "كيرة والجن" للنجميين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، والعمل مأخوذ عن رواية 1919 لـ أحمد مراد، ويتناول قصص لأبطال فرق المقاومة ضد الاحتلال البريطاني لمصر في فترة 1919.

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