بعد قليل.. بطريرك الكاثوليك يسيم مطرانا جديدًا للإسماعيلية

يترأس بعد قليل، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، طقوس السيامة الأسقفية للأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة برئاسة الأنبا باخوم متحدث الكنيسة الرسمي بثا مباشرا لمتابعة مراسم السيامة:

https://youtube.com/live/HZBVhTAdLMw?feature=share

هذا وكان قد اعتمد البابا فرنسيس يوم 31 مارس الماضي انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب متى شفيق مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية باسم الأنبا بولا، وهو من مواليد 19 فبراير 1971، بمحافظة أسيوط، وهو يحمل مصرى يحمل الجنسية الاسترالية وتم رسامته كاهن فى 27 يونيو 2002، كما حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعيّة من جامعة أسيوط في عام 1993.