وفدٌ طبي كويتي يتفقد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر

أجرى وفد طبي من جامعة الكويت، زيارة كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للاطلاع على العملية التعليمية، والبحث العلمي، والخدمات الطبية التي تقدم للمترددين على العيادات الخارجية بالمجان.

ورحب الدكتور وائل المهندس، عميد الكلية، بالوفد في رحاب الكلية، مشيرًا إلى أن الكلية تعد قبلة علمية متميزة يقصدها القاصي والداني من جمهورية مصر العربية، ومختلف دول العالم؛ طلبًا للعلم في مرحلتي: البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان أن الكلية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وبالتالي فهي كلية معترف بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كما أوضح أن الكلية يدرس بها طلاب من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن طلاب الكلية فازوا بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة على جميع طلاب كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية في عامين متتاليين.

- تدريب شباب الأطباء في وحدة التعليم الطبي المستمر بكلية طب الأسنان من مختلف دول العالم

واصطحب عميد الكلية الوفد في جولة لزيارة العيادات الخارجية بالكلية، حيث تابع الوفد الكويتي بشغفٍ كبيرٍ تدريب شباب الأطباء في وحدة التعليم الطبي المستمر بكلية طب الأسنان من مختلف دول العالم؛ حيث يوجد الطبيب السعودي واليمني والسوري والفلسطيني، ومن مختلف دول العالم، وتفقد الوفد وحدة التعقيم المركزي، ووحدة الدكتور أكرم العوضي عليه رحمة الله للأشعة التشخيصية، وقام الوفد بتفقد قاعات الدراسة والحديث مع الطلاب مصريين و وافدين حول العملية التعليمية.

و أشاد الوفد الكويتي الذي ضم كل من الدكتور راشد العازمي، عميد كلية طب الأسنان جامعة الكويت، والدكتورة نوفا الشمري، استشاري أشعة بوزارة الصحة الكويتية، والدكتور فؤاد العلي، عميد كلية الطب جامعة الكويت سابقًا، والدكتور عبد الرحمن الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة؛ بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم، مثمنين جهود كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر،

مؤكدين على أن الكويت يعمل بها عديد من أطباء الأسنان الذين تخرجوا في جامعة الأزهر ويحظون بثقة كبيرة من المجتمع الكويتي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عبد الناصر عبد المولى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور دياب الحداد، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفي ختام اللقاء حرص الوفد الكويتي على التقاط الصور التذكارية.