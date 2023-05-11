القبض على لصوص يسرقون رواد البنوك في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"- مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع،كسر الزجاج"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.