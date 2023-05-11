مواطنة سودانية: "بشكر الرئيس السيسي على استقباله وبهنيه على استقرار بلاده"

رصد برنامج "8 الصبح"، جهود الدولة المصرية لتسهيل دخول القادمين من السودان عبر المنافذ البرية.

وأجرى مصطفى سعد مراسل "dmc، حوارا مع إحدى السيدات القادمات من السودان، والتي أعربت عن امتنانها الشديد، للحكومة المصرية على حسن الاستقبال، وكرم الصيافة.

وقالت: "الحكومة المصرية استقبلتنا أحسن استقبال، والناس دي وقفت معانا وقفة مش عادية، جينا من السودان خايفين ومرعوبين من الوضع هناك، واتغيرت نفسيتنا لما وصلنا مصر".

وأضافت: "بشكر الرئيس السيسي، وأقوله ربنا يجازيك خير يا أبونا كلنا ومفيش إمرأة سودانية مبتدعيش لك ياريس، على الوقفة الكبيرة دي معانا".

وتابعت: "محدش في مصر موقفش معانا سواء أهل أسوان أهل النوبة الكل وقف معاانا ورحب بينا من الصغير للكبير، رجال الشرطة والمواطنين الكل مد لنا إيديه بالخير".

وواصلت: “مفيش سوداني فقد شئ خالص ولا احتاج لحاجة من أكل وشرب وملابس وعلاج للأطفال، وبهني أبونا السيسي على استقرار بلده، ربنا يزيده من نعيم الله”.