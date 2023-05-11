ضبط ركاب حاولوا تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفنى، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ونجحت الجهود في ضبط سيدة- مقيمة بمحافظة الفيوم لحيازتها مبالغ مالية كانت مخبأة داخل حقيبتها بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها للبلاد.

وبمناقشتها قررت بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها ، خاصة بأحد الأشخاص متواجد حالياً بإحدى الدول ، وأنها استلمت المبلغ المشار إليه من أحد أقاربه لتسليمه له.