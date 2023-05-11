الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 4 منشآت لتصنيع الأعلاف لضبط 68 طن قمح بها في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بغلق 4 منشآت لمدة أسبوع، لضبط الحملة المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين أكثر من 68 طن قمح، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشآت الأربع شهرًا.

وتضمن القرار غلق فيد كنترول للأعلاف السمكية بقرية دمرو – المحيط- بجوار بورصة الأسماك، بمركز سالم، والمصرية للأعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم، والاسراء للأعلاف بقرية 76 الحامول، ومدشة لتصنيع الأعلاف بقرية العجوزين مركز دسوق، كما وجه محافظ كفر الشيخ مديرية التموين ومباحث التموين، بمتابعة المحاضر المحررة ضد المنشآت.

وكانت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث التموين برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط  أكثر من 68 طن قمح ب 4 مصانع للأعلاف بدمرو والمنطقة الصناعي ببلطيم وبالحامول وبالعجوزين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

وتم ضبط 40 طن قمح بصنع اعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية بدمرو، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم،وضبط 2.670طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي 2023م، بمدشة لتصنيع الاعلاف بالعجوزين، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق.

قمح أعلاف دمرو دسوق كفر الشيخ

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