الكويت تدين العدوان الإسرائيلى وتطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته

أدان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني.

ودعا "البناي"، الذي يترأس المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي لشهر مايو، في تصريح للصحفيين، إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة، مع ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه المشروعة كافة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب السفير البناي عن تضامن دولة الكويت الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين، ومواصلة دعم قضيتهم العادلة، مؤكدا أن إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تكون مطلقة ومن الجميع، مشيرا إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين يتعين أن تكون بالمعنى المادي والقانوني، وهي مسئولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن.

كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت، أمس، منزلا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل، وقصفت منشأة صناعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.