الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم طفلة.. مصرع 3 أشخاص فى انهيار عقار بسوهاج

انهيار عقار
انهيار عقار

فرضت الحماية المدنية بمحافظة سوهاج كردونًا أمنيًا بقرية إدفا التابعة بدائرة المركز عقب انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومصرع 3 أشخاص بينهم طفلة أسفل أنقاضه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية إدفا ووجود متوفين.

وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش على رأس قوة أمنية ووحدة حماية مدنية إلى موقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث. 
وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك لعامل يدعى «خلف. ش»، سن 55 عامًا، فكهاني، ومصرع كل من زوجته «نجاح. ع»، سن 48 عامًا، ربة منزل، ونجلته «سمر. خ»، سن 24 عامًا، وحفيدته طفلة رضيعة، وتم انتشالها بواسطة الحماية المدنية من أسفل الأنقاض، ونقلهم لمشرحة مستشفي الحميات تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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