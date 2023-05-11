"الشباب والرياضة": لقاء حواري لدعم الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية ببورسعيد

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، اليوم الخميس، بمركز شباب الاستاد، لقاءً حواريًا تحت شعار "ساند" لدعم الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية لشباب التطوع والفتاة والقيادات الشبابية.

وأدار اللقاء الرائد الدكتور أحمد إبراهيم كركيت، استشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية والاقتصاد الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، والذي تطرق في حديثه الى الوطن شرف والهوية الوطنية التغيرات المجتمعية وقيم المجتمع وحلول ووسائل وإدارة الضغوط المجتمعية والتنمية الذاتية وإدارة الذات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، ونجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف الأستاذة عائشة الغزاوي، مدير الإدارة وعهدي المغربي منسق التطوع بالمديرية وجايدة مطر، منسقة بالمديرية، ومسئولي المركز عبدالرحمن بصلة، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالنعيم، مدير المركز.

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