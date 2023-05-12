الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وفد الكنيسة الروسية يزور دير أبو مقار في وادي النطرون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار وفد كنسي روسي كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، وترأس الوفد الأب المطران ديونسيوس، مستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو، وكان في استقبالهم كاهن الكنيسة القس اسطفانوس صبحي نيابة عن نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران المعادي و توابعها و سكرتير المجمع المقدس.

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وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوفد الكنسي الروسي لكنائس وأديرة الكنيسة القبطية في مصر، وتهدف إلى توطيد العلاقات والتعاون بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والقبطية المصرية.

 

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صاحب الوفد الروسي الآباء الأجلاء القس داود الانطوني والقس بيمن الأنبا بولا والقس صليب الأنبا بولا، بالإضافة إلى دكتور أنطون وعدد من الرهبان والراهبات من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
 

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ومن جهته استقبل دير أبو مقار بوادي النطرون وفد رهبان وراهبات من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة المطران ديونيسيوس مطران فوسكريسينسك ومستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو.
وذلك خلال جولتهم الحالية بمص  لزيارة عدد من أديرتنا القبطية والتعرف على نمط الحياة الرهبانية بها وقد كان في استقبالهم عدد من رهبان الدير.
 

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وزار الوفد المعالم الأثرية الموجودة بالدير ابتداء من كنيسة أنبا مقار بهياكلها الثلاثة ثم كنيسة الـ49 شيوخ شيهيت ثم كنيسة أباسخيرون وبعض مغائر المتوحدين.

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ثم تناول الوفد وجبة الغداء وتبادل رهبان الوفد ورهبان دير أنبا مقار الهدايا والتقطوا صورا تذكارية.
وجدير بالذكر أن وفدًا رهبانيًا من كنيستنا القبطية الأرثوذكسية قد زار أديرة روسيا عام 2021 وشارك فيه مع بعض أساقفتنا أربعة من رهبان دير أنبا مقار وكانوا قد تقابلوا هناك مع المطران ديونيوسيوس وكذلك الأسقف أرساني، أسقف مساعد إيبارشية نوفجورود، وأمنا يوليانة، رئيسة أديرة الراهبات الروسية الذين اشتركوا في الزيارة الحالية لأديرة مصر. 

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بالإضافة إلى ذلك، قد تعرف الوفد القبطي عام 2021 بصفة شخصية على أربعة من رهبان الدير الروسي الشهير “فالام” وهم الراهب دافيد، رئيس خورس دير فالام، والراهب مارك والراهب جرمان والراهب أثناسيوس. وكان يوجد توافق ضمن الوفد القبطي بأن روح دير فالام هي الأقرب إلى روح أديرتنا القبطية حتى أن رهبان دير أنبا مقار اعتبروا هذا الدير تلقائيًا ديرًا شقيقًا لديرنا.

الأرثوذكسية الروسية اسطفانوس الأنبا دانيال مطران المعادي و الأنبا بولا الانبا دانيال

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