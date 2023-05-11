الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

القمح
القمح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توريد 81 ألفًا و941 طنًا بنسبة 43% من إجمالي المستهدف توريده، بواقع 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

جاء ذلك أثناء عرض المهندس خالد أبوالقاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، جهود المديرية، بالتعاون مع الجهات المختصة، على محافظ أسوان. 

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة مواصلة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصري. 

بينما أشار المهندس خالد أبوالقاسم، مدير مديرية التموين في أسوان، إلى أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد. 

ولفت محافظ أسوان إلى أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، وصومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، وذلك في ظل زيادة المساحات المزروعة إلى 203 آلاف و820 فدانًا تقريبًا، سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعي باستخدام طرق الرى الحديثة في الزراعات وتوعية المزارعيين. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لموسم الحصاد 2023. 

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أسوان القمح الصوامع والشون توريد القمح موسم حصاد القمح المساحات المنزرعة

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