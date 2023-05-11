الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لرفع الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه.. خطة قومية للتوسع في تطبيقات الري الذكي

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، إضافة إلى التوسع في استخدامات تطبيقات الري الذكي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير الطاقة والعمالة، وأيضًا زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

في الإطار، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور ياسر عزت أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور بيتر تروي، والدكتورة إليزابيث جليبسي، أساتذة إدارة المياه والري الذكي بجامعة واشنطن، حيث تم عرض إجراءات البدء في "مشروع الري الذكي لرفع كفاءة استخدام المياه"، وأيضًا الحد من زيادة الاستهلاك والهدر.

كما استعرض الاجتماع، أهمية تطبيق مشروع الرى الذكى، حيث أنه مشروع بحثى تطبيقى سيتم البدء في تنفيذه بالتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه وكلية الزراعة بجامعة عين شمس وجامعة واشنطن الأمريكية ، وبتمويل من مركز التميز الخاص بالمياه والتابع للجامعة الأمريكية.

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كذلك، تم استعراض ومناقشة أهمية تطبيق المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، والذى يعد من أهم مشروعات الخطة القومية لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمد شبكات المياه بالتنقيط والرش لزيادة كفاءة عمليات الرى، وأيضًا زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحقيق ربحية عالية للمزارعين من خلال توفير الطاقة المستخدمة في الرى التقليدى.

إجتماع وزير الموارد المائية والري هانى سويلم 

حضر الاجتماع كل من الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير للرى الحديث ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

استخدام المياه استهلاك المياه الأراضي الزراعية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الرى بالتنقيط الري الذكي القومي لبحوث المياه المحاصيل الزراعية المشروع القومي

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