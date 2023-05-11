الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة هو 11 سفينة، وتم تداول 18,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، و670 شاحنة و839 سيارة. شملت حركة الواردات 9,000 طن من البضائع، و264 شاحنة و823 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9,000 طن من البضائع، و406 شاحنات و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما تغادر العبارة أمل. استقبل الميناء في الأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس. وفي ميناء نويبع، تم تداول 1,550 طن من البضائع و230 شاحنة. استقبل الميناء السفينتين إيلة وبريدج، فيما شهد الميناء في الأمس رحلات مكوكية (وصول/سفر) للسفينتين بريدج وإيلة.

كما شهد ميناء السويس وصول السفينة سوفيا كوسان، وعلى متنها 5,000 طن من مادة البروبلين قادمة من الإمارات. ووصلت السفينة النوي اكسبريس، وعلى متنها 751 سيارة ملاكي بوزن 1,500 طن قادمة من جدة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1,800 راكب في موانيها.

الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر مطار مرسى علم موانئ البحر الأحمر ميناء السويس ميناء نويبع ميناء سفاجا اليوم

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