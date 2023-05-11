الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار البترول والنفط في ظل تراجع قيمة الدولار

النفط
النفط

شهدت أسعار البترول والنفط العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع طفيف في ظل تراجع قيمة الدولار نتيجة تباطؤ الزيادة في مستوى التضخم في الولايات المتحدة وتقييم المتعاملين لاضطرابات الإمدادات.

ارتفاع أسعار البترول والنفط في ظل تراجع قيمة الدولار

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 73 دولاراً للبرميل، بعد خسارته بنسبة 1.6% أمس الأربعاء، وأظهر معدل التضخم في الولايات المتحدة علامات على التباطؤ في شهر أبريل، ما يتيح الفرصة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإقرار وقفة مؤقتة في حملته العنيفة من التقشف النقدي.

وخسر النفط نحو 9% من قيمته هذا العام بعد تفوق تأثير المخاوف المتعلقة بتشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية، واحتمال الركود في الولايات المتحدة، على تأثير التخفيض المفاجئ للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، فضلاً عن خطة أميركية لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي. في وقت لاحق من اليوم الخميس، ستصدر "أوبك" توقُّعاتها الشهرية التي تقدّم رؤى حول شكل السوق في النصف الثاني.

ارتفاع اسعار البترول استخدام الوقود البترول والثروة المعدنية التضخم في الولايات المتحدة المهندس طارق الملا وزير البترول الاحتياطي الفيدرالي

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