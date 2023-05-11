الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "النوبارية" يشارك الطلاب مشاريع التخريج ومساهمتهم في تجميل المدينة

النوبارية
النوبارية

شارك الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية، ورئيس جامعة دمنهور فرع النوبارية، وعمداء كلية التربية النوعية وكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية، معرض مشاريع تخرج الطلاب بفرع الجامعة بالنوبارية.

وافتتح اإسماعيل والدكتورة رئيس جامعة دمنهور فرع النوبارية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والجهاز الإداري معارض الأنشطة الطلابية التي تحتوي على مشاريع تخرج الطلاب.

واستمع لشرح الطلاب لمشاريعهم وأثنى على الأعمال الفنية الرائعة للأنشطة الطلابية، موضحا أنه سيتم وضع خطة لتطوير المهارات الفينة للطلاب خلال فترة الإجازات الصيفية.

ودعا رئيس جهاز مدينة النوبارية الطلاب الجامعات إلى المشاركة في تجميل وتطوير المدينة بأعمالهم الفنية واختيار أحد الميادين بتطويره ليكون مشروع تخرج يستفيد منه الطلاب وتستفيد المدينة بالعمل الفني والتطوير. 

وفي ذات السياق، افتتاح الدكتور أحمد إسماعيل، ورئيس مجلس أمناء المدينة، معرض كلية الفنون التطبيقية الذي يحتوي على عدد من المشغولات من السجاد والملابس والمستلزمات والأدوات المكتبية التي تم عملها بطريقه احترافية، كما دعا أعضاء هيئة التدريس والطلاب لعرض مشغولاتهم وأنشطتهم في منفذ تتم الاستفادة منه لشراء خامات أكثر وتخفيف العبء المادي على الطلاب واستفادة المدينة بمنتجاتهم وأنشطتهم.

ونوه بأهمية المشاركة المجتمعة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة وتطوير العملية التعليمة وفقا لتوجيهات الدولة، مؤكدا بأهمية استمرار مساند الشباب في المشروعات الإنتاجية.

 

احمد اسماعيل الاجازات الصيفية الفنون التطبيقية مشاريع تخرج الطلاب الأعمال الفنية

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