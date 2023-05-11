قررت نيابة مدينة نصر، إحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة إجبار الأطفال على التسول .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم بالضرب ، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى) وبصحبتها 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامي.