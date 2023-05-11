تمساحان وفراشتان تمثل الفراعنة في السباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

تمساحان وفراشتان تمثل مصر من بين 475 سباحا من مختلف دول العالم في مسابقات السباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من بينهم 50 سباحا وسباحة من 15 دولة عربية إضافة الى إيران يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الالعاب العالمية الـ15 التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين يونيو 2023، من بين 170 دولة حول العالم يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة، وتجرى مسابقات السباحة على المسبح الأولمبي SSE والذي تم بناءه بالتوازي مع عرض برلين للألعاب الأولمبية في عام 2000.

ويمثل مصر في السباحة اللاعبون شهاب السيد، أدهم محمد، سلمى شبانة، سحر أبو هاشم، وجهاز فنى مكون من مصطفى ماجد المدير الفني، وآية الله متولي المدربة.

وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والتي تضم د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات عقب غلق باب التسجيل الأعداد النهائية لسباحي المنطقة المشاركين في سباقات السباحة.

وصرح د. محي الدين بأن دول المنطقة التي تشارك في مسابقات السباحة من خلال 50 تمساحا وفراشة عبارة عن 26 سباحا و24 سباحة حيث تشارك الجزائر بسباحين وسباحتين، ومصر سباحين وسباحتين، وإيران سباحا واحدا، والأردن سباحين وسباحتين، والكويت سباحين وسباحة ، ولبنان سباحين وسباحتين، وليبيا سباح وسباحتين ، والمغرب سباحين وسباحتين، وسلطنة عمان سباحين وسباحة، وفلسطين سباح وسباحة ، والمملكة العربية السعودية سباحين وسباحتين ،والسودان سباحين وسباحتين ، وسوريا سباح وسباحة ، وتونس سباحين وسباحتين ، والإمارات العربية المتحدة سباحين وسباحتين.

ويضيف محيي: ونظرا لاتساع مجال مسابقات المتاحة، فإن الرياضات المائية تناسب مجموعة من الأعمار السنية ومستويات القدرة. وترتكز مسابقات السباحة على مجموعة من الأساليب، حيث يوفر الأولمبياد الخاص مسابقات تناسب اللاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة، وتسمح لهم بالتدريب والتسابق في أداء المهارات الأساسية للرياضات المائية. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المسابقات الأطول مسافة. تتضمن المسابقات سباقات السباحة الحرة والظهر لمسافة 25 متر، والطفو، والسباحة بمساعدة.

فيما قال د. الفولى كانت الرياضات المائية إحدى مسابقات أول العاب عالمية عقدت في شيكاغو بالولايات المتحدة عام 1968.و يتسابق حاليا 8896 سباحا وسباحة في المنطقة ،وتشمل مسابقات الرياضات المائية في عالمية برلين 20 سباقا حيث تم تقسيمها الى مجموعة من الفئات الفئة الأولى سباقات 25 م حرة - 25 م ظهر - 25 م صدر - 50 م فراشة - 50 م صدر - 50 م حرة - 50 م ظهر، الفئة الثانية سباقات 100 م حرة - 100 م ظهر - 100م فراشة - 100 م صدر - 100 م متنوع - 200 م حرة - 200 م صدر - 400 م حرة ، الفئة الثالثة سباقات 800 م حرة - 1500 م حرة ، بالإضافة الى سباقات التتابع:4 × 25 م حرة - 4 × 50 م حرة - 4 × 50م متنوع.475 سباحا من مختلف دول العالم.

لسباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد

لسباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد

لسباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد