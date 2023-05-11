التصريح بدفن جثة فتاة لقت مصرعها بعد تناول جرعة هيروين زائدة بالأزبكية

صرحت نيابة الأزبكية بدفن جثة فتاة لقت مصرعها، نتيجة تناولها جرعة هيروين زائدة عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وكشف التقرير الطبي حول واقعة وفاة فتاة أثناء إسعافها بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات في حالة إعياء شديد بمنطقة الأزبكية، أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة من "مخدر الهيروين"، تسببت لتعرضها لحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها أثناء إجراء الإسعافات لها، و يشتبه في تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، و انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



و بالفحص تبين العثور على فتاة في العقد الثالث من العمر، متوفية وبالفحص تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على عليها تحت تصرف النيابة العامة.



بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار أهلية الفتاة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.