الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها غياب الجمهور.. 4 عوامل تسهل مهمة الأهلى فى رادس أمام الترجى

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مواجهته الهامة والحاسمة أمام الترجي التونسي يوم الجمعة في رادس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في العاشرة مساء الجمعة على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة مباراة الإياب التي ستقام يوم الجمعة 19 مايو على ستاد القاهرة.

ورغم صعوبة المواجهة المرتقبة، إلا أن هناك عدة عوامل تسهل على الأهلي مباراة الذهاب في تونس وتجعله هو الأوفر حظًا للانتصار.

ونستعرض هذه العوامل على النحو الآتي:

غياب جماهير الترجي

غياب جماهير الترجي بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل، سيؤثر بالسلب على لاعبي الفريق التونسي، خاصةً أن فرق شمال أفريقيا تستمد قوتها من جماهيرها.

ويغيب جماهير الترجي بعد قرار الكاف بخوض اللقاء بدون جماهير؛ نتيجة أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل ضمن إياب الدور ربع النهائي.

معنويات لاعبي الأهلي المرتفعة بعد السوبر

سيخوض لاعبو المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتائج الفريق المميزة مؤخرًا والتتويج ببطولة السوبر المصري يوم الجمعة الماضي على حساب بيراميدز.


تراجع نتائج الترجي

يمر فريق الترجي بفترة عصيبة للغاية، وتراجعت نتائجه المحلية مؤخرًا بعد الخسارة أمام الصفاقسي والأفريقي وتواجده في المركز الخامس.


غيابات الترجي

يدخل الترجي مباراة الجمعة بدون عدد من العناصر الأساسية المميزة بسبب الإصابة.

وسيخوض الترجي المباراة بدون نجمه الليبي حمدو الهوني والحارس المعز بن شريفية وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد.

الاهلى الاهلي ضد الترجي الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا غياب الجماهير

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع "العبور نحو الجمهورية الجديدة"

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 11-5-2023

"وكيل صحة البحيرة" يجرى مناورة إسعافية على الطريق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة