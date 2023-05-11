أبرزها غياب الجمهور.. 4 عوامل تسهل مهمة الأهلى فى رادس أمام الترجى

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مواجهته الهامة والحاسمة أمام الترجي التونسي يوم الجمعة في رادس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في العاشرة مساء الجمعة على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة مباراة الإياب التي ستقام يوم الجمعة 19 مايو على ستاد القاهرة.

ورغم صعوبة المواجهة المرتقبة، إلا أن هناك عدة عوامل تسهل على الأهلي مباراة الذهاب في تونس وتجعله هو الأوفر حظًا للانتصار.

ونستعرض هذه العوامل على النحو الآتي:

غياب جماهير الترجي

غياب جماهير الترجي بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل، سيؤثر بالسلب على لاعبي الفريق التونسي، خاصةً أن فرق شمال أفريقيا تستمد قوتها من جماهيرها.

ويغيب جماهير الترجي بعد قرار الكاف بخوض اللقاء بدون جماهير؛ نتيجة أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل ضمن إياب الدور ربع النهائي.

معنويات لاعبي الأهلي المرتفعة بعد السوبر

سيخوض لاعبو المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتائج الفريق المميزة مؤخرًا والتتويج ببطولة السوبر المصري يوم الجمعة الماضي على حساب بيراميدز.



تراجع نتائج الترجي

يمر فريق الترجي بفترة عصيبة للغاية، وتراجعت نتائجه المحلية مؤخرًا بعد الخسارة أمام الصفاقسي والأفريقي وتواجده في المركز الخامس.



غيابات الترجي

يدخل الترجي مباراة الجمعة بدون عدد من العناصر الأساسية المميزة بسبب الإصابة.

وسيخوض الترجي المباراة بدون نجمه الليبي حمدو الهوني والحارس المعز بن شريفية وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد.