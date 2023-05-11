الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينهم الروائى عبده جبير.. الأعلى للثقافة يحتفى بالمكرمين بملتقى الشارقة

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

يستضيف المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الحادية عشر من صباح اليوم الخميس، لقاء للاحتفاء بالمكرمين من ملتقي الشارقة الثقافي، وهم: الكاتب الروائي عبده جبير، الكاتب جار النبي الحلو، الباحث دكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، الدكتور محمد زكريا عناني.

 

 وتأتي الاحتفالية في إطار مبادرة “الشارقة للتكريم الثقافي”، والذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة وتهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

 

ــ النقد الموسيقي في مصر .. إلي أين؟

في سياق متصل، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أيضا في الثامنة مساء اليوم، أمسية ثقافية مفتوحة للجمهور تحت عنوان “النقد الموسيقي في مصر .. إلي أين؟”، والتي يقيمها المجلس ويستضيفها مركز إبداع قصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

 

 ويشارك في اللقاء كلا من: دكتورة رشا طموم – أستاذ بقسم النظريات والتأليف – كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان. كريمان حرك – نائب رئيس تحرير جريدة المساء والناقدة الموسيقية. الدكتور وليد شوشة – عميد المعهد العالي للنقد الفني فرع الأسكندرية وأستاذ النقد الموسيقى.

 

وتدير الأمسية الإذاعية دكتورة إيناس جلال الدين، مدير عام البرنامج الثقافي بالإذاعة، وعضو لجنة تنمية الثقافة العلمية.

 

ويتخلل اللقاء فقرات فنية موسيقية والتي تقدمها الفنانة “أنغام مصطفي”، بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

 

وتتناول ندوة “النقد الموسيقي في مصر .. إلي أين؟”، إطلالة علي المشهد الموسيقي في مصر، والظواهر التي تتصدر المشهد الموسيقي في الوسط الفني المصري، وأهمية النقد الموسيقي في المشهد وهل هو غائب أم لا يلتفت إليه، وأهمية النقد الموسيقي في تنمية وتطوير الذوق الفني والارتقاء به، خاصة مع ظهور وانتشار بعض الظواهر الغريبة علي الموسيقي العربية ومنا ما يسمي بـ المهرجانات، وغيرها من الموضوعات في هذا الصدد.

بينهم الروائي عبده جبير الأعلي للثقافة يحتفي بالمكرمين ملتقي الشارقة الثقافي النقد الموسيقي الدكتور محمد زكريا عناني

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