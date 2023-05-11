عدلى القيعى: الأهلى لم يعلم بخطة كهربا قبل رحيله عن الزمالك

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي لم يعلم مطلقًا بخطة محمود كهربا بالرحيل عن الزمالك والاحتراف للخارج.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار "كهربا خرج كأي لاعب للاحتراف، ولم يكن الأهلي يعلم مطلقًا بما يدورع في فكره".

وأضاف القيعي: "كهربا قرر العودة إلى مصر، وفي هذا الوقت كان هناك احتياج فني له، وتم التواصل واتفقنا على عودته، لكن لم يتم تخطيط معه أي شئ".

واختتم عدلي القيعي: "الأهلي يدعم كهربا بشكل كبير للغاية ولن يتخلى عنه، وهو لاعب مميز ويستحق وبدأ يتذوق طعم النجاح".