الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء: الدولار الأمريكى فى "خطر حقيقى"

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي، ‘ن المأزق السياسي بشأن سقف الديون الأمريكية يشكل "خطرًا حقيقيًا" على الدولار،  وفقًا لتصريحات لبيث هاماك من بنك جولدمان ساكس.


وقالت هاماك: “هناك خطر حقيقي على الدولار الأمريكي لأننا نترك هذا في حالة مفاوضات مطولة أكثر، وأدى الجمود بشأن حد الاقتراض إلى زيادة المخاوف من أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها”.


وأضافت “هاماك” الرئيس المشارك لمجموعة التمويل العالمية، أن وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم في "خطر حقيقي" حيث يهدد الجمود السياسي الطويل الأمد بشأن حد الدين الأمريكي بتقويض الثقة العالمية في الأصول الأمريكية.

 

وتابعت: "هذا لغز لجميع المستثمرين الدوليين، وإنهم لا يفهمون سبب تخصيصنا لهذه الاعتمادات ونحن لسنا مستعدين لدفع الفواتير التي اتفقنا بالفعل على دفعها".

 

 واستكملت هاماك، الذي ترأست مستشار اقتراض الخزينة لجنة لمدة خمس سنوات: أ"عتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا على الدولار الأمريكي لأننا نتركه في حالة مفاوضات مطولة أكثر".

 

وحذر التقرير الأمريكي أن مخاوف “هاماك”، تعكس صدى عدد من النقاد والمعلقين الآخرين في السوق الذين أثاروا مخاوف بشأن الخلاف السياسي المستمر حول الحاجة إلى رفع حد الاقتراض الحكومي، إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق ، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها، ومثل هذا الاحتمال قد يضر بثقة المستثمرين الدوليين في العملة الأمريكية.

 

وقال هاماك: "أي شيء يبعدنا عن اعتبارنا العملة الاحتياطية العالمية ، وكوننا أكثر الأصول سيولة أمانًا في العالم ، هو أمر سيء للشعب الأمريكي ، وسيئ للدولار وسيئ للحكومة الأمريكية".

 

وأوضحت أن هناك اضطرابات تحدث في سوق أذون الخزانة الأمريكية ، مما "يخلق تكاليف إضافية على دافعي الضرائب، وهو ما يجعل  وزارة الخزانة تتوقف عن سداد المدفوعات، وسيكون له تأثير مضاعف ضخم في الاقتصاد".

 

واتفقت هاماك مع وزيرة الخزانة يلين على أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيكون له عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأمريكي.

أزمة سقف الديون التقرير الأمريكي الجمود السياسي الدولار الامريكي الخلاف السياسي الديون الأمريكية

الأكثر قراءة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 11-5-2023

رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نبدى تضامننا مع ضحايا القتال الدائم فى السودان

خطة روسيا الجديدة بجنوب شرق آسيا لدعم موقفها فى مواجهة الغرب

عدلى القيعى: الأهلى لم يعلم بخطة كهربا قبل رحيله عن الزمالك

حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

بريطانيا تتراجع عن خطة إزالة 4000 قانون مرتبط بالاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة