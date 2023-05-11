الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

داعية: كمال العبادة يتحقق بوجود الخوف والرجاء معًا (فيديو)

الشيخ عبدالخالق العطيفي
الشيخ عبدالخالق العطيفي

قال الشيخ عبد الخالق العطيفي خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن كمال العبادة لا بد أن يتحقق بوجود واكتمال اثنين معًا هما الخوف والرجاء.

وأضاف العطيفي، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الخوف هو الذي لا ييأس الإنسان رحمة الله، والرجاء هو الذي لا يطمع الإنسان في أن يأخذ ما عند الله وهو ما زال على معصيته، لافتًا إلى أن جناحي المؤمن هما الخوف والرجاء.

وأوضح العطيفي، أن الخوف يدعو الإنسان إلى العمل، والرجاء يدعو إلى صدق التوسل إلى الله تعالى، والتوجه إليه، لافتًا إلى أن الإنسان في هذه الحالة يكون على الطريق الصحيح.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

قناة الناس العبادة الخوف الرجاء مع الناس

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