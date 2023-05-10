الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عبدالخالق العطيفى: الحِكَم العطائية من العلامات المضيئة فى تاريخ الإسلام (فيديو)

الشيخ عبدالخالق العطيفي
الشيخ عبدالخالق العطيفي

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن حكم ابن عطاء الله السكندري المعروفة بالحكم العطائية، من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام عامةً، لدرجة أن العلماء والمدققين والمحققين شرحوها بأكثر من خمسين شرحًا.

وأضاف العطيفي، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هذه الشروح تدل على عظمة هذه الحكم، حتى قالوا إن الحكم صارت أن تكون وحيًا لأنها عبارات موجزة وتصيب كبد الحقيقة من أقصر طريق، وتهذب النفوس، لافتًا إلى أنها تخاطب الأرواح والعقول وتعمر الأرض وتصلح ما أفسده أصحاب الشهوات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

قناة الناس مع الناس الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري الإسلام

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