مراسلة "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تدمر منازل غير مأهولة سعيًا لإخلاء أحياء بغزة

قالت منى أبوعوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إنه توجد استهدافات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والسيارات التابعة للقياديين في غزة، مؤكدة أنه تم تدمير 4 منازل من عائلات مختلفة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات استهداف المنازل تتم من خلال أمرين الأول بإطلاق صاروخ على المنزل ومنه يدرك السكان أنه سيتم استهداف منزلهم ويكون أمامهم دقائق معدودة لإخلاء المنزل، أو من خلال تلقي مكالمة أو رسالة هاتفية تطالبهم بإخلاء المنزل ويقوم الناس بدورهم بإبلاغ جيرانهم لإخلاء منازلهم.

وأشارت إلى أن عمليات استهداف إسرائيل للمنازل تنفذ الآن في "دير البلح"، مؤكدة أن إسرائيل تستهدف منازل غير مأهولة بالسكان سعيًا لإخلاء أحياء بغزة لاستكمال بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضحت أن الساعات الأخيرة قبل التهدئة تكون الأكثر صعوبة عن كل الأوقات التي تشهدها المواجهة، لمحاولة كل طرف منهما فرض الكلمة الأخيرة في هذا التصعيد ويقوم كلا الطرفين بإطلاق عدد كبير من الصواريخ.