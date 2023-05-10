الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بأنشطة المركز الدولى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر لطلاب وطالبات الجامعة؛ بهدف رفع الوعي؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.


ووجه رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح الندوة التثقيفية لطلاب كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق؛ الشكر والتقدير للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز، والدكتور شكري عبد الحميد، نائب مدير المركز، ولجميع فريق العمل بالمركز؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات ورفع الوعي لديهم خاصة فيما يتعلق بالمشكلة السكانية. 


وأشاد رئيس الجامعة برؤية المركز المستقبلية من خلال عرض ومناقشة كتاب: «تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين» المتضمن لآراء القامات العلمية الكبيرة في مختلف المجالات العلمية. 
وأوضح رئيس الجامعة أن الشعوب تتقدم بالعلم الذي وزعه المولى -عز وجل- على جميع خلقه دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، خاصة وأن الأصل هو الاستفادة من الطاقات البشرية، مؤكدًا أن ما يقوم به المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في خدمة المرضى المترددين عليه بأجور زهيدة تعد رسالة إنسانية يقوم عليها المركز خدمة للمجتمع.


ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة تلك الكلية العريقة التي خرجت وما زالت تخرج حملة مشاعل التنوير الوسطي المعتدل، جاء ذلك بحضور الدكتور صابر طه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الدايم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 
جدير بالذكر أن كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جامعة الأزهر رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الأزهر

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