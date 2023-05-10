جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي "مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي " برئاسة الدكتور أسامة صقر مدير إدارة المشروعات بالمجلس الاعلي والدكتور فرحات سعد إستشاري بالمشروع، والدكتور محمود وفيق إستشاري بالمشروع، وبحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد ابو والى مركز ضمان الجوده بالجامعه، والدكتور عمرو ابوهانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعه، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالكلية، وذلك فى إطار تأهيل معامل كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ للاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC ).



قام الفريق بعد عقد اللقاء مع رئيس الجامعة، بالتوجه إلى مركز ضمان الجودة بالكلية لزيارة معامل كلية الطب البشري بالدورة الثانية عشر لكل من معمل السموم، ومعمل الميكروبيولوجيا الأكلينيكية، ومشروع معمل التدفق الخلوي، وتضمن برنامج الزيارة عرض موجز لانجازات المشروع (ppt) يشتمل علي أهم مخرجات المشروع، وتوقيع محاضر التسليم والتسلم في حضور أعضاء اللجنة.



وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف، أنه أصبح من الضروري تفعيل معمل سموم ذو كفاءة لتلبية الإحتياجات الملحة للمجتمع والهيئات والشركات لوجود معمل سموم معتمد ذو تقنية عالية المستوى في مجال الكشف النوعي والكمي عن السموم والمخدرات للمواطنين والمرضى بمحافظة كفر الشيخ ومحافظات الوجه البحري. وتم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة وتطوير نظام العمل به طبقا للمواصفة 15189 ISO كما هو متبع في المعامل الدولية.



كما يقوم معمل الميكروبيولوجيا الأكلينيكية بتقديم الخدمه لمحافظه كفر الشيخ واجوارها بما يخدم اكثر من 5 مليون مواطن وحيث تعاني المحافظه من ارتفاع نسبه العدوي وانتشار الأمراض البكتيريه والمعديه فنسعي لتحسين الخدمه المقدمه بالمنطقه، والمعمل يسعي أيضا إلي اعتماده كمعمل قياسي دولي من المجتمع المدني والبحث العلمي وذلك بهدف سرعة التشخيص الدقيق للامراض البكتيرية وأمراض الفيروسات والفطريات وعمل اختبارات الحساسيه وتحديد المضادات الحيويه المناسبه مما يساعد علي سرعة علاجهم و يحافظ علي حياتهم وإجراء عدد اكبر من الأبحاث في وقت أقل مع الوصول لنتائج دقيقة ومعتمدة مما يشجع العديد من الباحثين في التقدم لإجراء أبحاثهم بهذا المعمل.



وأخيراً، معمل التدفق الخلوي يمثل جزء رئيسي من العملية التشخيصية لمرضي اورام الدم وبتطوير المعمل تسعي الكلية الي توفير الخدمة بطريقة فورية للمرضي وتوفير الوقت والجهد المبذول في ارسال العينات او المرضي لمحافظات آخري مما يؤثر سلبا علي المريض وتأخير العلاج، وسيكون معمل التدفق الخلوي بكلية الطب جامعة كفرالشيخ معمل رائدا فى مجال التصنيف المناعي الظاهرى المستخدم في تشخيص و متابعة مرضي سرطان الدم فى و سط الدلتا حيث سيصبح معمل مركزى يستقبل عينات من الكثير من المعامل والمستشفيات.